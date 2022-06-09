Чебоксары, , 14:50 — REGNUM В столице Чувашии планируют реконструировать и сделать объектом туристической инфраструктуры историческое здание на Красной площади, построенное в 1917 году. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком является казённое учреждение «Республиканская служба единого заказчика» минстроя Чувашии. Победитель аукциона должен будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию для реконструкции исторического здания в Чебоксарах на Красной площади, 3. Планируется, что здесь будет обустроена visit-зона туристско-информационного центра Чувашии и объектов туристической инфраструктуры.

Подрядчик выполнит инженерные изыскания (геодезические, геологические, экологические и гидрометеорологические), обследует территории для выявления памятников археологии, разработает проектно-сметную документацию с прохождением соответствующей государственной экспертизы.

Данное двухэтажное здание является объектом культурного наследия республиканского значения с наименованием «Каменный двухэтажный дом с подвалом 1917 года».

Начальная цена контракта определена в размере 8 838 253 рубля 34 копейки. Источник финансирования — средства республиканского бюджета.

При подписании контракта работы должны быть выполнены к 30 ноября 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее данное историческое здание выставлялось на продажу. Здесь были расположены институт усовершенствования врачей и кафе.

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