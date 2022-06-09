Астрахань, , 14:49 — REGNUM В Астраханской области за последние сутки госпитализированы 6 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

9 июня выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем в предыдущие сутки. Всего на территории региона выявлено 117 тыс. 393 положительных результата исследования.

За весь период наблюдения 113 тыс. 845 человек выписаны после курса лечения, в том числе 64 — за последние сутки.

За весь период скончались 3 тыс. 9 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.