Москва, 9 июня 2022, 14:50 — REGNUM Памятный символ вклада в победу в Великой Отечественной войне — Меч Победы — вручили 9 июня Белгороду, сообщил мэр города Антон Иванов.
Церемония прошла в Музее Победы в Москве. Уникальные мечи ручной работы южно-уральских мастеров получили в преддверии Дня России 45 городов. Всех собравшихся приветствовала председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
Меч, изготовленный в соответствии с государственным стандартом клинкового оружия, передадут в музей-диораму.