Москва, 9 июня, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Памятный символ вклада в победу в Великой Отечественной войне — Меч Победы — вручили 9 июня Белгороду, сообщил мэр города Антон Иванов.

Цитата из видео Меч Победы

Церемония прошла в Музее Победы в Москве. Уникальные мечи ручной работы южно-уральских мастеров получили в преддверии Дня России 45 городов. Всех собравшихся приветствовала председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

«Потрясающие эмоции! Чувствуется единение. У каждого города своя неповторимая и в то же время наша общая героическая история. Сам музей удивительный, думаю над организацией экскурсий для белгородских ребят. На клинке меча дарственная надпись и цитата Александра Невского: «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет». Ножны украшены портретами русских полководцев», — рассказал подписчикам мэр.

Меч, изготовленный в соответствии с государственным стандартом клинкового оружия, передадут в музей-диораму.