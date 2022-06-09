Пенза, 9 июня, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Желтый уровень погодной опасности прогнозируется на территории Пензенской области 10 июня. Ожидаются град, грозы и порывистый ветер, сообщает Приволжское управление Гидрометцентра.

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Ночью 10 июня в Пензенской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха составит +8…+13 градусов.

Днем местами по области пройдет кратковременный дождь, гроза, возможен град. При грозе порывы ветра достигнут около 18 м/с. Воздух прогреется до +29 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня в Удмуртии наблюдались продолжительные дожди. На метеостанции в Ижевске за сутки было отмечено 23,5 мм осадков. Рекордный показатель, установленный в 1979 году, составлял 17,8 мм осадков.

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