Москва, 9 июня, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Правительство примет ряд мер для повышение инвестиционной привлекательности Курильских островов. Об этом 9 июня заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

Government.ru Михаил Мишустин

«Для предпринимателей-участников преференциальных режимов на Курильских островах будет упрощён порядок выделения участка в местном ТОРе. Кроме того, появится возможность изменить принадлежность или категорию земли, что облегчит её оформление при подготовке сделок или запуске новых проектов», — заявил Мишустин.

«Разумеется кроме той, которая находится в границах особо охраняемой природной территории, населённых пунктов и других важных для государства землях», — уточнил он.