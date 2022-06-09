Курск, , 14:46 — REGNUM В Курской области за последние сутки госпитализированы 14 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Permkrai.ru

9 июня выявлено 43 случая заражения коронавирусной инфекцией — на три больше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлен 118 тыс. 621 случай заражения коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 115 тыс. 530 пациентов, в том числе 10 — за последние сутки.

Всего скончались 2484 человека. Подтвержден один новый летальный случай.