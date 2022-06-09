Ставрополь, 9 июня, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Сторона обвинения требует на 15 лет лишить свободы бывшего заместителя председателя правительства Ставропольского края Александра Золотарева. Кроме того, прокуратура выдвинула требование о выплате им штрафа в размере 500 млн рублей, сообщает ГТРК «Ставрополье».

Prokuror-kaluga.ru Взятка

Напомним, вице-премьера Золотарева обвиняют во взяточничестве на крупную сумму. По данным следствия, вместе с бывшим первым заместителем министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексеем Когарлыцким он получил взятку в размере 2,5 млн рублей.

Кроме того, в деле есть эпизод получения взятки на сумму 15,5 млн рублей и 45 млн рублей от компаний-подрядчиков, которые вели строительство всесезонного молодежного патриотического центра «Машук» под Пятигорском, легкоатлетического манежа и культурно-образовательного музейного комплекса и ряда медицинских объектов.

Сообщалось, что на своем посту Золотарев проработал три года. Его задержание произвели 12 марта 2021 года в аэропорту при попытке скрыться от следствия.

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