Берлин, 9 июня, 2022, 14:45 — ИА Регнум. При наезде легкового автомобиля на группу пешеходов в Берлине пострадали в общей сложности 29 человек. Об этом 9 июня сообщает издание Focus online со ссылкой на местную полицию.

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По информации источника, в результате трагического инцидента один человек погиб и еще 29 пострадали. При этом в данный момент продолжает расследования произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня на улице Ранкештрассе в районе Шарлоттенбург Бердина мужчина на легковом автомобиле Renault Clio совершил наезд на группу прохожих, после чего врезался в витрину одного из магазинов. Правоохранители задержали его на месте происшествия.