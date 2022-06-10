10 июня 2022 | Время чтения 1 мин

Алексей Мальгавко, , 13:31 — REGNUM Каждое лето в Омске начинается с тополиного «снегопада». С наступлением жары в воздухе начинают кружить пушинки, а под ногами собираются целые сугробы из мягкого семени тополя.

Тополиный пух в Омске Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Откуда берётся тополиный пух?

Бывают тополи мальчики, а бывают — девочки. Во время цветения на тех и других появляются грозди плодов с коробочками. У мужских особей сережки опадают, у женских же коробочки с семенами раскрываются, а оттуда появляется обильный и пушистый тополиный пух. Ветер может унести эти облачка на большие расстояния, так что пух — это своеобразная защита и способ передвижения семени тополя.

Тополиный пух в Омске Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Тополиный пух в Омске Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Тополиный пух в Омске Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Тополиный пух в Омске Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Тополиный пух в Омске Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Тополиный пух в Омске Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Тополиный пух в Омске Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Тополиный пух в Омске Алексей Мальгавко © ИА REGNUM Тополиный пух в Омске Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Тополиный пух в Омске Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Почему в Омске так много тополей?

Тополь — хорошее дерево для города. Он быстро растет, производит много кислорода и много листьев, которые собирают пыль. Ещё одна особенность тополя — один из лучших показателей по абсорбированию вредных элементов из почвы, воздуха, грунтовых вод. Тополь всасывает огромное количество воды, поэтому раньше Омск засаживали тополями, чтобы осушить болотистую местность, на которой и вырос город.

Тополиный пух — причина возникновения пожаров Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Пожар из-за тополиного пуха Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Тушение пожара Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Тушение пожара Алексей Мальгавко © ИА REGNUM Тушение пожара Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Тополиный пух в Омске Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Тополиный пух в Омске Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Тополиный пух в Омске Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Тополиный пух в Омске Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Для Омичей остаётся лишь загадкой, почему в популярной песне «Иванушек» пух появляется в июле? Но, как говорят ученые, срок цветения тополя зависит от климатических особенностей и генетики деревьев. Михаил Андреев, автор песни, вдохновлялся родным Томском. Видимо, там цветение тополя приходится на июль.

Тополиный пух в Омске Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Тополиный пух в Омске Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Тополиный пух в Омске Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Тополиный пух в Омске Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Тополиный пух в Омске Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Тополиный пух в Омске Алексей Мальгавко © ИА REGNUM Тополиный пух в Омске Алексей Мальгавко © ИА REGNUM