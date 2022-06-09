Москва, 9 июня, 2022, 14:43 — ИА Регнум. По мнению Дмитрия Пескова, предложившего модель цифровизации, нет смысла заниматься технологиями, пока не решена задача когнитивного суверенитета. То есть когда в условиях геополитического противостояния выбор этих технологий предлагают консультанты, работающие на противника. Проще говоря, нельзя верить одному лишь Адаму Смиту, нужен местный Маркс, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Песков и сам упоминает, что приходится использовать марксисткие термины. Дальнейший ход мысли ясен, в конце концов даже небольшие государства в очень сложном и недружественном окружении обеспечивают суверенитет.

СССР был крупным государством и добился грандиозных успехов, а Китай — ещё более крупный и ещё более успешен. Но путь к успеху лежит через жертвы и, кроме того, всегда уникален.

Если посмотреть на государства как на корпорации, то технологический суверенитет фактически аналогичен выживанию небольшой независимой корпорации на рынке, где правит бал бигтех.

Где доминируют компании с триллионной капитализацией и сотнями миллиардов оборота. Теорию конкуренции уже тридцать лет назад разработал гарвардский экономист Майкл Портер.

В его модели есть доминирующий игрок, на стороне которого — экономия масштаба, стандартизованное производство, низкие цены. И два других игрока, один из которых создаёт эксклюзивные решения высокого качества. Они дорогие, и покупателей не так много, поэтому крупнейшему игроку этот сегмент неинтересен.

Третья возможность состоит в обслуживании потребительских ниш, также неинтересных массовому производству. Они могут быть довольно крупными.

Другие экономисты, в том числе и российские, модифицировали модель Портера, но в целом она является хорошей начальной точкой для осмысления ситуации.

С моей точки зрения, главная задача обеспечения технологического суверенитета — это найти такие сегменты, где без нас никак. Это сырье, транспорт, энергия, оружие, зерно.

Вряд ли это гаджеты и мода, то есть потребительские товары. Соответственно, нужно найти те технологические ниши, где у нас есть компетенции, и усилить там отрыв от других игроков. Можно называть это и островом», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM , сворачивание глобализма и «островизация» — самый вероятный сценарий мирового развития в ближайшие годы. России в таких условиях нужен технологический суверенитет, заявил спецпредставитель президента по вопросам цифрового развития Дмитрий Песков.

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