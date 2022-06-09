Кемерово, 9 июня, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Кемеровские товаропроизводители в рамках программы импортозамещения готовы предложить свою продукцию на рынке бытовой химии. Об этом сообщили в правительстве региона.

Www.ank72.ru/ Импортозамещение

«Кузбасские производители смогли своевременно переориентироваться в условиях новой экономической ситуации, — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв. — Предприятия, занимающиеся выпуском бытовой химии, активно присоединяются к программе импортозамещения, пользуются региональными мерами поддержки бизнеса. Товары местного производства представлены не только на потребительском рынке Кузбасса, но и многих регионов страны. Это позволяет говорить о конкурентоспособности наших производителей».

Так, в Кемерове работает производственное предприятие с собственным высокотехнологичным производством, которое выпускает профессиональные составы моющих и дезинфицирующих средств.