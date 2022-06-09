Владимир, 9 июня, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Во Владимирской области за последние сутки выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в области зарегистрировано 151 тыс. 986 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 148 тыс. 174 пациента, в том числе 17 — за последние сутки.

За весь период скончались 3470 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.