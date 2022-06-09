Белгород, , 14:43 — REGNUM О помощи семьям при рождении детей в 2022 году рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время отчёта в облдуме об итогах деятельности регионального правительства.

Детская площадка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Субсидии на улучшение жилищных условий в 2021 году получили 712 семей на общую сумму 60,6 млн рублей. В 2022 году помощь увеличат до 66 млн рублей, жилищные условия смогут улучшить до 800 семей.

При рождении ребёнка из регионального бюджета в 2022 году дополнительно выделяется 82,2 тысячи рублей — по сравнению с 2020 годом выплата проиндексирована на 20%.

В 2021 году впервые регион выделил средства на приобретение расходных материалов для систем мониторинга уровня сахара в крови детей-диабетиков, ими обеспечены 552 ребёнка. В 2022 году подобными материалами будут обеспечены более 600 детей.

С 1 января 2022 года введена ежемесячная выплата для детей, страдающих фенилкетонурией.