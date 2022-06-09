Хертогенбос, Нидерланды, 9 июня, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды). Об этом 9 июня сообщает ИА REGNUM.

(сс) si.robi Вероника Кудерметова

Кудерметова играла с соотечественницей Анной Блинковой. Теннисистки провели на корте 1 час 37 минут.

В первом сете Блинкова победила со счётом 7:5, а во втором при счёте 5:2 в пользу Кудерметовой Блинкова отказалась продолжать матч.

В четвертьфинале турнира Кудерметова сыграет с победительницей матча Анна Калинская (Россия) — Белинда Бенчич (Швейцария).