Сеул, 9 июня, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Сеул занял 10-ю строчку в рейтинге самых дорогих городов для проживания иностранцев. Об этом сообщает KBS со ссылкой на международную консалтинговую компанию ECA International.

Triphunter.club Сеул

По сравнению с прошлым годом Сеул опустился в рейтинге на две строчки.

В десятку самых дорогих городов вошли: Гонконг, Нью-Йорк (США), Женева (Швейцария), Лондон (Великобритания), Токио (Япония), Тель-Авив (Израиль), Цюрих (Швейцария), Шанхай (Китай), Гуанчжоу (Китай). Замыкает рейтинг из 207 городов Анкара (Турция).

Известно, что данный рейтинг составлен на основе сравнительного анализа цен на ряд товаров и услуг, среди которых стоимость проезда на транспорте, жилья, продуктов питания, товаров для дома и так далее.