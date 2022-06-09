Липецк, 9 июня, 2022, 14:39 — ИА Регнум. В Липецкой области за последние сутки госпитализированы 13 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Павел Соболев ИА REGNUM Коронавирус

9 июня выявлено 47 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем сутками ранее. Всего зарегистрировано 151 тыс. 850 случаев заражения.

За весь период наблюдения 147 тыс. 484 человека выписаны, в том числе 51 — за последние сутки.

За весь период скончались 3774 человека. Подтвержден один новый летальный случай.