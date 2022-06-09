Джакарта, 9 июня, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо опроверг слухи о перестановках в кабинете министров, сообщает CNN Indonesia.

Kremlin.ru Джоко Видодо

«Еще нет», — кратко заявил президент Индонезии.

Ранее новости о перестановках в правительстве циркулировали среди элиты политических партий. Ряд партий заявляют, что перестановки будут проведены 15 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, во всем мире было введено почти 12 млрд доз вакцины против COVID-19, и имеющихся в настоящее время запасов вакцины достаточно для удовлетворения глобальных потребностей в вакцинации.

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