Кишинёв, , 14:38 — REGNUM Альянс Партии социалистов Молдавии в 2019 с блоком правых партий, которые возглавляла нынешний президент республики Майя Санду, был нужен, что освободить страну от «олигархического режима». Об этом экс-президент Молдавии, почетный председатель Партии социалистов Игорь Додон заявил в своём телеграм-канале, находясь под домашним арестом.

Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Считаю, что мы сделали правильный, смелый и рискованный шаг для будущего Молдавии, — написал лидер «социалистов». — То, что действующая власть стала хуже, чем плахотнюковский режим, — это на совести нынешних недальновидных руководителей страны и их западных кураторов».

Додон подчеркнул, что не жалеет о своём решении поставить Санду премьер-министром в 2019 году. Он также заявил, что действующая власть закончит ещё хуже, чем «бывшие узурпаторы».

Напомним, в Молдавии с 2010 года страной управляла Демократическая партия Молдавии (ДПМ), возглавляемая крупным бизнесменом Владимиром Плахотнюком, которого в стране называют «олигархом». В 2019 году союзные Санду партии и Партия социалистов объединившись добились отстранения ДПМ от власти, а Плахотнюк бежал из страны.

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