Амман, , 14:45 — REGNUM Премьер-министр Иордании Башир Аль-Хасауна принял исполняющего обязанности премьер-министра Ливана Наджиба Микати в полдень 9 июня в штаб-квартире правительства в Аммане. Об этом сообщает Jordan 24 со ссылкой на заявление пресс-службы премьер-министра Иордании.

Премьер министр Иордании @PrimeMinistry

По данным журналистов, главы правительств обсудили сотрудничество между двумя странами. В частности, стороны обсудили поставки электроэнергии из Иордании в Ливан через Сирию. Также Наджиб Микати выразил благодарность властям Иордании за поддержку позиции Ливана по ряду вопросов региональной политики, включая пограничный спор между Ливаном и Израилем.

«Главы правительств подтвердили заинтересованность в укреплении отношений между двумя странами и совместного двустороннего сотрудничества во всех областях, в интересах служения общим интересам двух стран и братских народов», — говорится в заявлении пресс-службы премьер-министра Иордании.