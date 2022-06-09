Уфа, 9 июня, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Офис представителя Башкирии при торгпредстве России намерены открыть в Китае. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

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Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на встрече делегации Башкирии с чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики в Российской Федерации Чжаном ХаньХуэй в посольстве Китая в России.

«В настоящее время правительством республики заключены шесть соглашений о сотрудничестве с провинциями Китая, это Ляонин, Цзянси, город Чунцин, Аньхой, Сычуань и Хубэй. Общая договорная база с КНР насчитывает 20 соглашений, включая соглашения между органами государственной власти и договорами о побратимстве», — приводит пресс-служба слова министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии Маргариты Болычевой.

Во время переговоров Чжан ХаньХуэй обозначил перспективные сферы сотрудничества, в том числе нефтехимическая промышленность, природные ресурсы и сельское хозяйство. Помимо этого, в Китае пользуется спросом молочная продукция, печенье, сгущёнка, торты, мед и мороженное, сообщает пресс-служба.

Сообщается, что в настоящее время Минпромторг России согласовал направление специалистов министерства внешних связей Башкирии в Белоруссию, Турцию, Узбекистан и Казахстан. Перед командированными специалистами ставится задача в кратном увеличении взаимного товарооборота и привлечении инвестиций в республику.