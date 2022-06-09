Ростов-на-Дону, 9 июня, 2022, 14:36 — ИА Регнум. В Ростовской области объявили штормовое предупреждение в связи с чрезвычайной пожарной опасностью. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 9 июня.

LuidmilaKot Жара

Согласно прогнозу донских синоптиков, 10 июня пожароопасность самого высокого (пятого) класса ожидается в южных, юго-восточных, районах и местами в Приазовье.

Населению следует учесть неблагоприятный прогноз погоды и строго соблюдать все меры противопожарной безопасности.