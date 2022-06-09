Саранск, , 14:36 — REGNUM В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 12 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 66 806 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

«Красная зона» © ИА REGNUM

Всего в регионе подтвердили 68 353 случая заражения коронавирусом, из них 17 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1388 человек, за минувшие сутки скончался один человек, до этого с 28 мая летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось.

В ковид-центры Мордовии за последние сутки были госпитализированы 12 пациентов, накануне в больницы попали восемь человек.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в республике подтвердили 18 новых случаев заражения коронавирусом. После COVID-19 выписались 15 жителей республики.