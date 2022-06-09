Санкт-Петербург, , 15:01 — REGNUM Японскому шеф-повару одного из ресторанов Санкт-Петербурга Мунэтике Бану предъявили обвинение в истязании детей своей российской супруги, сообщили 9 июня в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу.

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52-летний Бан обвиняется по п. п.«а, г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание). По версии следствия, не позднее 13 мая 2022 года в квартире одного из домов по улице Стахановцев шеф-повар систематически применял насилие к несовершеннолетним детям своей жены в возрасте 13-16 лет: умышленно наносил множественные удары руками, ногами и различными предметами по телу.

Кроме того, Бан, как считает следствие, оскорблял детей грубой нецензурной бранью, заставлял потерпевших на протяжении длительного времени стоять на коленях с вытянутыми руками, причинив им своими действиями физическую боль и психические страдания.

«Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу продолжается расследование уголовного дела, — уточнили в ГСУ. — Мужчине предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу».

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