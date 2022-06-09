Саратов, , 14:37 — REGNUM В Саратовской области в реестр пляжей включены 110 объектов. Среди них 17 — муниципальные пляжи, остальные — расположены на территориях турбаз и баз отдыха. По состоянию на 9 июня по готовности к купальному сезону приняты декларации 19 пляжей, сообщает ГУ МЧС России по Саратовской области.

Пляж © ИА REGNUM

Главный государственный инспектор региона по маломерным судам Артем Голубев напоминает, что для безопасного отдыха необходимо отдавать предпочтение санкционированным пляжам, которые соответствующее подготовлены и задекларированы. На пляже должны быть спасательный пост, медпункт, буйки, спасательные средства и детская купель.

По данным ГУ МЧС России по Саратовской области, с начала мая в регионе от утопления погибли шесть человек, в том числе 16-летний подросток.

ИА REGNUM напоминает, днем 7 июня на глазах у компании подростков, прибывших на берег судоходного канала реки Волга в городе Балаково, неизвестный юноша нырнул в водоем с бетонного ограждения, но на поверхность не выплыл.

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