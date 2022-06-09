Саратов, 9 июня, 2022, 14:37 — ИА Регнум. В Саратовской области в реестр пляжей включены 110 объектов. Среди них 17 — муниципальные пляжи, остальные — расположены на территориях турбаз и баз отдыха. По состоянию на 9 июня по готовности к купальному сезону приняты декларации 19 пляжей, сообщает ГУ МЧС России по Саратовской области.

ИА REGNUM Пляж

Главный государственный инспектор региона по маломерным судам Артем Голубев напоминает, что для безопасного отдыха необходимо отдавать предпочтение санкционированным пляжам, которые соответствующее подготовлены и задекларированы. На пляже должны быть спасательный пост, медпункт, буйки, спасательные средства и детская купель.

По данным ГУ МЧС России по Саратовской области, с начала мая в регионе от утопления погибли шесть человек, в том числе 16-летний подросток.

ИА REGNUM напоминает, днем 7 июня на глазах у компании подростков, прибывших на берег судоходного канала реки Волга в городе Балаково, неизвестный юноша нырнул в водоем с бетонного ограждения, но на поверхность не выплыл.

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