Москва, , 14:34 — REGNUM Из-за антироссийских санкций по причине нарушения цепочек поставок и логистики финансовых потоков затрудняющих экспорт алмазов из России алмазодобывающие предприятия Якутии вынуждены корректировать производственные планы, заявил корреспонденту ИА REGNUM горный инженер-экономист, первый заместитель декана факультета экономики и бизнеса Финансового университета, профессор Иван Петров.

Алмазы АЛРОСА Ptukhina Natasha

«В отличие от нефтегазовых отраслей, которые могут направить добываемое сырье на внутренний рынок для переработки с получением высокодоходной продукции нефтегазохимии, по данному виду продукции заменить снижение экспорта через развитие внутреннего рынка очень сложно.

В то же время считаю, что с учетом динамики цен на бриллианты инвестиционного класса, вполне может быть возможным рост использования этого ресурса в качестве инвестиционного инструмента имеющими сверхдоходы российскими гражданами.

Послепондемийный повышенный спрос в 2021 году был удовлетворен за счет запасов, к концу 2021 года запасы алмазного сырья закончились на складах и в 2022 году продают то, что сумели добыть.

Дисбаланс спроса и предложения на алмазы, скорее всего, будет продолжать усиливаться, что в условиях рынка может быть компенсировано ростом цен — особенно в отдельных категориях, где доля российских алмазов была особенно существенной. По сравнению с 2021 годом цены на алмазное сырье выросли в 1,5 раза.

Условно можно разделить географию спроса на две группы — развитые рынки (США, ЕС, Япония, Ю. Корея) – около 60%, и развивающиеся рынки (Китай, Индия, Б. Восток, ЮВА, РФ) 40%, причем спрос на развивающихся рынках удваивается каждые 10 лет.

Санкции, наложенные на АЛРОСА не облегчают работу компании, но учитывая, что компания исторически занимает порядка 30% мирового рынка, снижение поставок на мировой рынок из России компенсировать практически невозможно.

В 2021 году общий спрос на алмазное сырье в мире составил около 180 млн карат, при том, что мировое производство с 2019 года и в ближайшие годы будет оставаться на уровне 110-115 млн карат.

В 2022–2023 гг. спрос на алмазное сырье и цены сохранятся на высоких уровнях, и чтобы удовлетворить только годовой спрос на развивающихся рынках нужно два годовых объема производства компании АЛРОСА», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, продажа алмазов якутской компании АЛРОСА в Индию затруднена из-за проблем с оплатой. Компания теряет объёмы экспорта, писала газета «Коммерсант».

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