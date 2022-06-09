Москва, , 14:34 — REGNUM В 2022 году гранты на съемку кинокартин в Москве будут увеличены. Об этом 9 июня сообщил мэр столицы Сергей Собянин у себя в блоге.

Российское кино Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом выплаты смогут получить компании, чьи фильмы идут в онлайн-кинотеатрах или по телевидению. Кроме того, планируется открыть новый городской кинопарк неподалеку от деревни Юрово в Новой Москве.

«Три года назад в ходе моей встречи с кинематографистами родилась идея — открыть городской кинопарк с типовыми декорациями «полей сражения», «городских домов» или «деревенских улиц», которые с минимальными доработками можно будет использовать много раз», — написал Собянин.

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