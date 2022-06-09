Салехард, , 14:33 — REGNUM На Ямале выясняются обстоятельства столкновения теплохода с пассажирскими катерами. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

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Инцидент случился 9 июня 2022 года в 11:00 (09:00 мск) на левом берегу реки Таз в селе Газ-Сале Тазовского района ЯНАО. Теплоход «Толька» с сухогрузной баржей при отходе от причала совершил навал на три пассажирских катера — «Таз», «Пур» и «Енисей». Суда принадлежат ООО «Пурречфлот». Пострадавших нет.

Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства в сфере безопасности судоходства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 мая 2022 года в Салехарде на реке Полуй затонула баржа, груженная рефрижераторной установкой.

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