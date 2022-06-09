Донецк, , 14:33 — REGNUM Вооруженные украинские формирования обстреляли ряд населенных пунктов в Донецкой Народной Республике (ДНР), включая Донецк. Об этом 9 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинская артиллерия ведёт обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что в 12:44 (совпадает с мск) был зафиксирован обстрел Гольмовского со стороны киевских боевиков, по которому было выпущено десять снарядов калибра 122 мм.

Кроме того, указывается, что в 12:505 ВСУ обстреляли Кременец и Александровку, выпустив по ним четыре и шесть снарядов калибра 122 мм соответственно. Также в этоже время была обстреляна Макеевка, по которой выпустили три ракеты из реактивной системы залпового огня «Град».

Помимо этого, уточняется, что в 13:10 украинские нацисты выпустили три мины калибра 82 мм по Куйбышевскому району Донецка, а в 13:20 вновь подвергли обстрелу Гольмовский, по которому было выпущено еще шесть снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что войска ДНР уничтожили шесть пунктов управления украинских беспилотников, которые корректировали массированный обстрел Донецка.