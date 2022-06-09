Йошкар-Ола, 9 июня, 2022, 14:32 — ИА Регнум. В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 9 июня лечение получают 43 пациента, из них у пяти человек подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Подготовка к выходу в «красную зону»

У всех 43 пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 39 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Из четверых пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких) не подключен ни один человек. 14 пациентов нуждаются в кислородной поддержке.

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализированы пять человек, выписаны семь пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 июня выздоровели с начала пандемии 43 493 жителя Марий Эл, за последние сутки был выписан один человек после COVID-19. Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 648 случаев заражения коронавирусом, из них четыре — за последние сутки.