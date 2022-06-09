Ливерпуль, Великобритания, 9 июня, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Английский футбольный клуб «Ливерпуль» объявил об уходе четырёх футболистов. Об этом 9 июня сообщается на сайте клуба.

(сс) cchana Герб клуба «Ливерпуль»

Отмечается, что команду покинут немецкий вратарь Лорис Кариус, бельгийский нападающий Дивок Ориги, а также два воспитанника клуба Шейи Оджо и Бен Вудбёрн.

Они уйдёт из клуба на правах свободных агентов. Сроки их контрактов истекают в конце июня.

Напомним, Кариус выступал за «Ливерпуль» с 2016 года и наиболее запомнился по финалу Лиги чемпионов — 2018 против «Реала». Тогда «Ливерпуль» проиграл со счётом 1:3, а Кариус допустил две грубые ошибки. После этого он играл в аренде за турецкий «Бешикташ» и немецкий «Унион».

Ориги играл за «Ливерпуль» с 2015 года, провёл за команду 175 матчей и забил 41 гол. В составе клуба он стал чемпионом Англии и выиграл Лигу чемпионов.