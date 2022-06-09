Москва, 9 июня, 2022, 18:27 — ИА Регнум. Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер не будет входить в совет директоров Газпрома, потому что испугался травли. Об этом 9 июня ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Olaf Kosinsky Герхард Шрёдер

«На мой взгляд Шрёдер, испугался, и ещё как! Никогда со времен Победы над фашизмом против бывшего канцлера ФРГ не разжигались внутри страны такие страсти и такая травля. Был такой канцлер Курт Георг Кизингер (1966−1969). Он оправдывал и защищал войну американцев во Вьетнаме. Никто его не сживал со света, и он жил себе спокойно до конца своих дней», — заявил эксперт.

Герхард Шрёдер сейчас подвергается настоящей травле у себя на родине. Но на него нападают не потому, что он оправдывает СВО (он этого не делал), а всего лишь только потому, что он выступал и выступает за хорошие отношения с Россией, пояснил Борисов.

«Империалистическая логика: если немецкий политик коррумпирован немецким ВПК, то это не страшно. Если он за мирные отношения с Россией и за дешевые энергоносители, тогда ему хана» — заключил политолог.

Напомнил, что немецкий политик Герхард Шрёдер отозвал согласие войти в Совет директоров Газпрома.