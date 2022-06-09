Ростов-на-Дону, 9 июня, 2022, 14:31 — ИА Регнум. В Ростовской области трудоустроились на время летних каникул более 3,5 тыс. подростков. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Yarmp.ru Трудоустройство подростков

Всего на Дону в рамках региональной программы «Содействие занятости населения» трудоустроиться могут более 15 тыс. подростков. Чаще ребята выбирают для себя работы по благоустройству парков, скверов, пришкольных территорий, трудятся курьерами, помощниками сотрудников музеев, принимают участие в уборке урожая.

Заработная плата установлена не ниже МРОТ, а режим работы регламентирован трудовым законодательством.

Летом 2021 года в Ростовской области временную работу получили 11,9 тыс. подростков.