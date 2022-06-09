Москва, 9 июня, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект об обеспечении бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июня.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

Устанавливается, что обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающие в интернатах, обеспечиваются учредителями таких организаций бесплатным двухразовым питанием за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и иных источников финансирования, предусмотренных законодательством.

Порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано федеральными образовательными организациями на дому, в том числе замены бесплатного двухразового питания денежной компенсацией, устанавливается учредителями таких организаций.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2022 года.

Сейчас предусмотрено, что обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в организации, осуществляющей образовательную деятельность, находятся на полном государственном обеспечении и обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем, а иные обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием.

Закон коснется порядка 100 тыс. детей, подсчитали в Госдуме.