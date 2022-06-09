Москва, , 14:29 — REGNUM Входящие в Арктический совет страны НАТО и стремящиеся в альянс Швеция и Финляндия решили, что сотрудничать с нашей страной по Арктике не будут, но это они сейчас так думают, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 9 июня, комментируя высказывания посла России в США Анатолия Антонова.

Арктика Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Антонов заявил, что решения Арктического совета, принятые без участия России, будут лишены легитимности.

«Решение западных участников Арктического совета возобновить приостановленную 3 марта работу этой международной организации без участия России, хотя она и является в ней временным председателем, не должно никого удивлять. Думаю, что входящие в Совет страны НАТО, а также стремящиеся в альянс Швеция и Финляндия уже решили, что сотрудничать с нашей страной в её нынешнем качестве по Арктике не будут. Но это они сейчас так думают. Наша задача — убедить их в обратном. Для этого России надо усиливать действия, направленные на то, чтобы инициаторы так называемых «санкций» сами во всё большей мере испытывали разрушительные последствия слома ими мировой политической и экономической системы.

В ближайший год в мире очень многое изменится. В каком формате будет осуществляться международное сотрудничество по Арктике, покажет будущее. У нашей страны есть ряд важных касающихся Арктики проектов, в которых заинтересован Китай, — вот ими и надо сейчас заниматься. В конце концов, весь период существования СССР мы занимались развитием своего арктического региона сами и занимались успешно.

Главное же на сегодня сказано: решения, принятые странами-членами Арктического совета без участия России, не будут иметь для неё законного характера. Не будут они и решениями Арктического совета — лишь решениями группы стран, входящих в него. Думаю, это нелишне было бы заявить и на уровне Министерства иностранных дел», — отметил Михаил Демурин.