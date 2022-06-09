Москва, 9 июня, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Входящие в Арктический совет страны НАТО и стремящиеся в альянс Швеция и Финляндия решили, что сотрудничать с нашей страной по Арктике не будут, но это они сейчас так думают, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 9 июня, комментируя высказывания посла России в США Анатолия Антонова.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Как сообщалось ранее, Антонов заявил, что решения Арктического совета, принятые без участия России, будут лишены легитимности.

«Решение западных участников Арктического совета возобновить приостановленную 3 марта работу этой международной организации без участия России, хотя она и является в ней временным председателем, не должно никого удивлять. Думаю, что входящие в совет страны НАТО, а также стремящиеся в альянс Швеция и Финляндия уже решили, что сотрудничать с нашей страной в её нынешнем качестве по Арктике не будут. Но это они сейчас так думают. Наша задача — убедить их в обратном. Для этого России надо усиливать действия, направленные на то, чтобы инициаторы так называемых «санкций» сами во всё большей мере испытывали разрушительные последствия слома ими мировой политической и экономической системы.

В ближайший год в мире очень многое изменится. В каком формате будет осуществляться международное сотрудничество по Арктике, покажет будущее. У нашей страны есть ряд важных касающихся Арктики проектов, в которых заинтересован Китай — вот ими и надо сейчас заниматься. В конце концов, весь период существования СССР мы занимались развитием своего арктического региона сами и занимались успешно.

Главное же на сегодня сказано: решения, принятые странами-членами Арктического совета без участия России, не будут иметь для неё законного характера. Не будут они и решениями Арктического совета — лишь решениями группы стран, входящих в него. Думаю, это нелишне было бы заявить и на уровне министерства иностранных дел», — отметил Михаил Демурин.