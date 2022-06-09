Йошкар-Ола, , 14:29 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 9 июня выздоровели с начала пандемии 43 493 жителя республики, за последние сутки был выписан один человек после COVID-19. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус Дарья Антонова © ИА REGNUM

Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 648 случаев заражения коронавирусом, из них четыре — за последние сутки. 1087 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, в период с 16 мая ни одного летального случая в республике среди пациентов с COVID-19 не регистрировалось.

За день в ковид-стационары региона госпитализировали четырех пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 8 июня лечение получают 45 пациентов, из них у пяти человек подтверждено заражение коронавирусом. У всех 45 пациентов диагностирована пневмония.