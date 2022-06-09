Чебоксары, 9 июня, 2022, 14:28 — ИА Регнум. В Чувашии увеличилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом, при этом нет новых летальных исходов от ковида. Это следует из обновлённых данных федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По сведениям на 9 июня, всего в Чувашии официально подтверждено 80 317 случаев заражения коронавирусом, в том числе 7 и 8 июня выявлено соответственно 30 и 37 носителей инфекции.

Число переболевших ковидом достигло 75 247 человек, доля выздоровевших составила 93,69%.

Что касается суточной статистики, то 8 июня вылечился от ковида 31 человек, госпитализированы в больницы 40 пациентов, новых летальных исходов нет.

Напомним, что в Чувашии жертвами пандемии стали 4643 ковидных больных.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня на заседании оперативного штаба Чувашии принято решение об отмене масочного режима.