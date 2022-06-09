Сеул, , 14:29 — REGNUM Сбои в цепочках поставок и резкий рост цен на сырьё ослабили темпы восстановления экономики Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на доклад Корейского института развития (KDI).

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

В документе, опубликованном 9 июня, говорится, что после отмены режима социального дистанцирования в сфере услуг наблюдается улучшение показателей, но в производственной сфере, напротив, снижение. Под влиянием локдауна в Китае и глобального экономического спада в Южной Корее отмечается замедление темпов роста экспорта.

Кроме того, в связи с высокой инфляцией и повышением цен на сырьё в стране снижается покупательская способность. Сказывается также повышение учётной ставки в Южной Корее и других странах.