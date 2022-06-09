Москва, 9 июня, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий требование об обязательной продаже экспортёрами 50% валютной выручки. Документ опубликован на портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Согласно указу, компании, задействованные во внешнеэкономической деятельности, должны осуществлять продажу валюты в том размере, который определит правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, в срок, установленный руководством Банка России.

Ранее президент России установил обязательное требование по продаже компаниями-экспортёрами 80% валютной выручки. Позднее условия смягчились до 50%.