Сана, 9 июня, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Один из командующих силами йеменского повстанческого движения хуситов погиб в столкновении с правительственными войсками Йемена. Об этом 9 июня сообщает Al-Masirah.

Ibrahem Qasim Йемен

По данным журналистов, речь идет о генерал-майоре Яхьи Абдула РахманаАль-Мутавакила, который возглавлял разведывательную службу хуситов в провинции Джауф на севере страны.

Также сообщается о гибели ещё четырёх высокопоставленных командиров хуситов, которые руководили обороной повстанцев в районе города Аль-Хазм.

Отмечается, что одновременная гибель сразу пятерых командиров могла стать результатом диверсии йеменской армии или точечного удара ВВС Саудовской Аравии, которая поддерживает правительство Йемена в войне с хуситами.