Кишинёв, 9 июня, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Проблемы, возникшие на таможне при выезде грузовиков из Молдавии в Румынию, подрывают молдавскую экономику. Об этом 9 июня заявил на телеканале TV8 администратор международной ассоциации перевозчиков (AITA) Юлиан Постикэ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Молдавия

«То, что происходит сейчас на молдо-румынской границе — это логистическая катастрофа и удар по экспорту и импорту Молдовы. Это повлияло практически на всю экономику, поскольку около 80% перевозок товаров проходят дорожным путём», — сказал эксперт.

Он отметил, что грузовикам, выезжающим в Румынию, приходится простаивать по семь дней в очереди. Ситуация не меняется долгое, и у водителей кончается терпение.

Постикэ также опроверг заявления, что проблемы начались после перераспределения торговых маршрутов после начала Россией спецоперации по денацификации Украины. Он отметил, что проблемы копятся несколько лет по мере роста объемов экспорта и импорта.