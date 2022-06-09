Ставрополь, 9 июня, 2022, 14:25 — ИА Регнум. В Ставрополе проводится проверка по факту взрыва в 12-этажном жилом доме по улице Тухачевского. Инцидент случился днем 9 июня в квартире на втором этаже. Пострадала хозяйка квартиры. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, в том числе выехал для установления обстоятельств и. о. прокурора Промышленного района г. Ставрополя, сообщили 9 июня в пресс-службе надзорного ведомства.

Фото В.Заболотского. kaluga24.tv Комната после взрыва бытового газа

«Сегодня, 09 июня, в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: ул. Тухачевского 22/5 в квартире на втором этаже произошёл хлопок бытового газа. По предварительной информации, пострадала одна женщина, хозяйка указанной квартиры. В настоящее время она госпитализирована. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются», — говорится в сообщении прокуратуры.

Кроме того, ведется проверка Следственными органами, которая находится под контролем прокуратуры.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел в 11:27. В результате ЧП были эвакуированы около 50 жильцов дома. При взрыве повреждены стекла окон, двери, а также шесть припаркованных автомобилей. Предварительной причиной взрыва называют бытовой газ.