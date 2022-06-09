Москва, , 14:25 — REGNUM Доллар и евро после небольшой коррекции вверх, произошедшей в конце мая, в июне снова вернулись к падению, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

Доллары 401(K) 2012

«Доллар и евро сильно снижаются уже второй день, и основная причина для этого кроется в данных Росстата о замедлении годовой инфляции в мае, которая перестала расти и пока затормозилась на уровне 17,1% (по сравнению с апрелем рост потребительских цен в мае составил всего 0,12 процентных пункта).

Также вероятно, что факторами снижения «популярности» иностранной валюты являются, во-первых, резкое сокращение импорта (в связи с уходом некоторых иностранных брендов из России), во-вторых, отмена бюджетного правила, предполагающего покупки валюты в ФНБ.

У «россиянина» есть потенциал укрепления этим летом до 55 руб. за доллар и 60 руб. за евро. Однако потенциал дальнейшего укрепления рубля может быть ограничен.

Прежде всего, потому, что Банк России следует уверенному курсу на снижение ключевой ставки, а смягчение монетарной политики может привести к ослаблению национальной валюты.

Также следует отметить, что Минфин пока не отменил бюджетное правило, и, если он возобновит покупки валюты в ФНБ, рубль может вернуться к падению.

Скорее всего, это произойдёт осенью, возможно, одновременно с отменой ЦБ РФ всех валютных ограничений, что окажется достаточно неприятным сюрпризом для российской национальной валюты.

По предварительной оценке, с учётом упомянутых факторов летом доллар будет всё ещё оставаться в коридоре 55–65 рублей за доллар, а в первые месяцы осени он, скорее всего, вернётся в коридор 70–75 рублей», — предполагает эксперт.

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