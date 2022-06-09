Новосибирск, 9 июня, 2022, 14:25 — ИА Регнум. В Новосибирской области завтра, 10 июня, местами сохранится высокая пожароопасность (четвёртого класса). Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

Погода

«10 июня на территории Новосибирской области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный 4-9 м/с, местами порывы днём до 14 м/с, ночью до 17 м/с. Температура воздуха ночью +12… +17 °C, местами +5… +10 °C, днём — +26… +31 °C», — говорится в прогнозе.

При этом в городе Новосибирске 10 июня ночью ожидается преимущественно без осадков, ветер юго-восточный 4-9 м/с, минимальная температура +12… +14 °C.