Ереван, , 14:51 — REGNUM В Армении приветствуют заявления турецкой стороны о готовности открыть границу, но не считают конструктивными попытки Анкары связать переговорные процессы Армении и Турции с процессом Еревана и Баку. Об этом министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил 9 июня на пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Арарат Мирзоян Parliament.am

«Мы рады слышать заявления высшего руководства Турции о том, что они готовы нормализовать отношения и установить дипломатические отношения с Арменией, а также открыть границы», — сказал глава армянской дипломатии.

При этом он добавил, что Турция заявляет об отсутствии предварительных условий для этого процесса, но на деле в Ереване регулярно видят связь процессов Армения — Турция и Армения — Азербайджан. Турция пытается найти эту связь, а в Армении не считают это конструктивным.

Как сообщало ИА REGNUM, Армения и Турция имеют общую границу, но дипломатических отношений между странами нет.

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