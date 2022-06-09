Омск, , 14:24 — REGNUM В Омской области за прошедшие сутки выявили 42 носителя коронавируса, госпитализация потребовалась 45 заболевшим. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 июня в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

За весь период пандемии в Омской области подтверждено 207 947 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 202 758 человек. За сутки список выздоровевших пополнился 36 фамилиями.

Жертвами COVID-19 стали ещё два жителя региона. За всё время скончались 4400 жителей области с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня в Омской области выявили 39 носителей коронавируса, выздоровели 68 человек, скончались два ковид-пациента.

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