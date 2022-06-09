Элиста, 9 июня, 2022, 14:23 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 22 человека, выписаны с выздоровлением 12 ковид-пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве 9 июня.

Minzdrav.gov.by Тест на коронавирус

В настоящее время в стационарах лечение получает 21 пациент с COVID-19, из них один человек находится в тяжёлом состоянии.

За весь период пандемии в Калмыкии подтверждено 51 644 случая заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 50 702 пациента. Не справились с ковидом 843 человека.