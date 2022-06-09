Донецк, , 14:21 — REGNUM Киевские боевики обстреляли населенные пункты Зайцево (южное) и Красный Партизан в Донецкой Народной Республике (ДНР) из минометов. Об этом 9 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Миномётный обстрел John Crosby

Отмечается, что обстрел Красного Партизана со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 12:20 (совпадает с мск) и во время него по населенному пункту было выпущено 10 мин калибра 120 мм.

Также указывается, что 12:25 ВСУ обстреляли Зайцево (южное), выпустив по нем девять мин калибра 60 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов заявил, что подавляющее большинство украинских солдат не только готовы, но и хотят сдаться в плен.